За даними джерел ЗМІ в уряді, йдеться про ЗРК Patriot Pac 3.

Греція може передати Україні ЗРК Patriot Pac 3 під "гарантії" безпеки та фінансову компенсацію від США, повідомляє видання Рronews з посиланням на свої джерела в уряді. Зазначається, що буде передано одну систему і розглядається можливість передачі другої.

Урядові джерела запевняють, що США надали "гарантії" безпеки для країни від турецької загрози на весь час, поки триває передача Patriot, не уточнюючи, що це за "гарантії".

"Є запевнення, що в разі руйнування батарей США замінять їх на нові, "і в будь-якому разі ви отримаєте гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні", - пише видання.

Відео дня

ЗМІ нагадує про подібний випадок передачі Patriot Саудівській Аравії, коли США взяли на себе витрати за їхнє повторне введення в дію, оскільки вони не працювали або недостатньо функціонували через відсутність запчастин. Тоді Саудівська Аравія заплатила 10 мільйонів доларів за перенесення системи на свою територію.

Як пише видання, Patriot, який, як очікується, передадуть Україні, судячи з усього, буде одним із двох, які розташовані в Афінах. Загалом у Греції шість систем.

Йдеться про Patriot Pac 3, який може збивати балістичні ракети, але з ракетами PAC-2GEM.

Це мобільний зенітний комплекс великої дальності (HSAM) з дальністю пошуку РЛС 170 км і максимальною дальністю ураження 150 км. Вогнева частина керує до 16 пусковими станціями, які можуть розташовуватися та експлуатуватися на відстані до 30 км від місця ураження для досягнення максимальної зони покриття. Має можливість одночасного ураження 9 цілей (тактичні, балістичні, крилаті ракети та авіація).

Patriot для України - що відомо

Раніше на Financial Times вийшла стаття, згідно з якою лідери Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу двічі просили Грецію та Іспанію передати Україні свої системи ППО.

Водночас, як повідомляли грецькі ЗМІ, в уряді країни, коментуючи цю інформацію, заявили, що продовжують надавати допомогу Україні, проте наголосили, що "не буде вжито жодних дій, які могли б навіть віддалено поставити під загрозу потенціал стримування або протиповітряну оборону нашої країни".

Вас також можуть зацікавити новини: