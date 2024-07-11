При цьому Пеллегріні підтвердив, що Словаччина візьме участь у загальному пакеті допомоги Україні від НАТО на суму 40 мільярдів доларів.

Словаччина стурбована передачею систем протиповітряної оборони Україні, оскільки через це їх нібито не вистачить для країн НАТО. Таку заяву зробив словацький президент Петер Пеллегріні.

"Ще кілька одиниць ППО для України означає, що їх не вистачить для країн-членів НАТО, і Словаччина, швидше за все, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", – наводить його слова Aktuality.sk.

Він наголосив, що для Словаччини, як члена східного крила НАТО, "дуже важливо, щоб протиповітряна оборона східного крила як така була посилена".

Відео дня

При цьому Пеллегріні підтвердив, що Словаччина візьме участь у загальному пакеті допомоги Україні від НАТО на суму 40 мільярдів доларів і зарахує ці витрати до своїх двох відсотків витрат на оборону. За його словами, Словаччина також "підтримує максимальну інтеграцію України до Європейського Союзу і надасть всі свої ноу-хау у проведенні реформ".

"Однак ми наполягаємо на тому, що в тексті, який говорить про майбутнє членство України в НАТО, на даний момент можна піднімати це питання тільки тоді, коли в Україні буде мир і не буде триваючого військового конфлікту", – наголосив він, додавши, що це станеться, якщо будуть виконані відповідні умови і якщо всі країни-члени Організації Північноатлантичного договору погодяться з цим.

Зброя для України: останні новини

Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Поставки мають розпочатися вже у цьому році. Зазначається, що Норвегія зняла з озброєння винищувачі F-16 у 2021 році у зв'язку з поступовим введенням в дію нового винищувача F-35.

Тим часом у Білому домі заявили, що Україна отримає ескадрильї сучасних багатоцільових американських винищувачів F-16. Наразі уряди Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі Україні цих літаків за підтримки США – цього літа українські військові вже почнуть експлуатувати F-16.

Крім того, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна готова надати Києву винищувачі Gripen у майбутньому. За його словами, процес передачі цих літаків було призупинено через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.

Вас також можуть зацікавити новини: