Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями.

Прем’єр-міністр Словаччини Робертом Фіцо засудив атаку російських загарбників по цивільній інфраструктурі України, в тому числі по лікарні "Охматдит".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами телефонної розмови з Фіцо. "Поінформував колегу про російську атаку по цивільній інфраструктурі, внаслідок якої десятки людей загинули, більше півтори сотні поранено. Розповів про руйнування "Охматдиту". Фіцо засудив цю атаку", - зазначив він.

Також, за словами Шмигаля, Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями.

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"Вдячні за підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя. Подякував Словаччині за участь у Саміті миру, а також за послідовну підтримку на євроінтеграційному треку, зокрема підтримку рішення ЄС про відкриття переговорів щодо членства нашої держави", - зауважив прем'єр.

Крім того, як поінформував очільник уряду, з Фіцо вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час міжурядових консультацій у квітні цього року.

"Маємо значний прогрес у цьому напрямку. Домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні", - додав він.

Удар по Охматдиту

8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

8 липня окупанти атакували й інші міста, в тому числі Дніпро та Кривий Ріг. Там також є загиблі і поранені.

На початку липня Фіцо вперше з'явився на публіці після замаху в травні. У своїй промові він "висловив захоплення" візитом прем'єр-міністра Орбана до Володимира Путіна і заявив, що долучився б до поїздок до Києва та Москви, якби здоров'я дозволяло. Фіцо також повторив заклик до мирних переговорів між Україною та Росією. "Недостатньо, повторюю, недостатньо мирних переговорів, мирних ініціатив", - сказав він.

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