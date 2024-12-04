Викрадених піддавали проросійському перевихованню.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я ідентифікувала 314 українських дітей, які стали жертвами російської системи примусового усиновлення та опіки.

У новому звіті вони дійшли висновку, що Російська Федерація займається систематичним, навмисним і широкомасштабним примусовим усиновленням та передачею дітей на виховання. Програма з їхньої русифікації здійснюється під керівництвом Путіна.

Згідно з результатами дослідження, усіх ідентифікованих дітей вивезли з Луганської та Донецької областей. Їх розміщували у 21 регіоні РФ та заносили до російських баз даних про влаштування дітей:

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"Щонайменше 67 з 314 дітей з України були натуралізовані як російські громадяни з моменту вивезення до Росії, хоча Єльська правозахисна група може обґрунтовано припустити, що кількість формально натуралізованих дітей значно вища".

Не менш ніж 208 дітей передали на усиновлення/під опіку, або тимчасово влаштували у російські сім'ї. Крім того, опікунами дозволили виходити з українського громадянства від їхнього імені.

Виявлено, що 46,6% виявлених дітей мають братів і сестер, які також внесені до баз даних. Принаймні в одному випадку трьох братів та сестер передали під опіку без настаршої дитини.

З травня по жовтень 2022 року російська авіація та літаки, які перебувають під безпосереднім контролем адміністрації Путіна, перевезли кілька груп дітей з України на військово-транспортних літаках:

"Діти з України були піддані проросійському перевихованню в кожному з восьми відомих закладів, куди дітей перевели до того, як вони згодом потрапили до російських баз даних".

Депортація дітей з України

Як повідомляв УНІАН, минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського правителя Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я вже публікувала розслідування про створення центрів утримання кураїнських дітей на території РФ та окупованого Криму.

Також у причетності до депортації дітей звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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