Стармер закличе Європу продовжувати чинити тиск на Путіна і підтримувати Україну, щоб поставити її в максимально сильну позицію цього року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує закликати Європу активізуватися і взяти на себе більшу частку відповідальності за оборону і безпеку.

Як пише Bloomberg, під час візиту до Брюсселя в понеділок на неформальне засідання Європейської ради Стармер закличе лідерів ЄС узяти на себе більшу частину тягаря щодо захисту континенту від зростаючих загроз з боку Москви. Він також закличе блок зберегти військову підтримку України, щоб поставити її в максимально сильну позицію цього року, йдеться в заяві його офісу.

"Я тут для того, щоб разом із нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлюючись на доходи від продажу енергоносіїв і компанії, що постачають ракети, щоб розтрощити військову машину Путіна", - скаже Стармер.

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Він також розповість про партнерство Великої Британії та ЄС у сфері оборони та безпеки, яке дасть змогу розширити співпрацю в боротьбі зі спільними загрозами, транскордонною злочинністю та нелегальною міграцією.

Кір Стармер - заяви

Раніше прем'єр Британії заявляв, що війна з Росією пов'язана не тільки з "суверенітетом України", а й із впливом на Велику Британію.

Він також сказав, що не хоче "забігати наперед", але запевнив, що Велика Британія відіграватиме свою "повну роль" у будь-яких мирних переговорах - зокрема й шляхом розгортання британських військ для підтримання миру.

Раніше ЗМІ писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон розглядають ідею відправки британських і французьких солдатів в Україну в якості миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни.

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