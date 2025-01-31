Основний акцент підтримки – протиповітряна оборона.

Велика Британія надає 2 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу, а також на локалізацію виробництва озброєння в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує прес-служба відомства. "Разом із нашими британськими союзниками продовжуємо посилювати обороноздатність України. Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав проект закону, який дозволить спрямувати ці кошти, відповідно до Рамкової угоди між нашими країнами", - зазначив він.

За словами міністра, основний акцент підтримки – протиповітряна оборона.

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Крім того, як додав Умєров, буде організовано в Україні ремонт і виробництво сучасних зразків озброєння та військової техніки.

Допомога Великої Британії

16 січня Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Угоду в Києві підписали президент Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Український лідер назвав це виходом на новий рівень відносин між країнами: "Ми впевнені в незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені в наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед".

Угода охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

Зокрема, за словами Зеленського, передбачається щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги Україні. "Стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. Тільки на цей рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Британії", - додав Зеленський.

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