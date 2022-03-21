Петр Фіала назвав російського президента військовим злочинцем.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що "єдиний спосіб зупинити Путіна" - це єдиний підхід до Росії та впровадження санкцій.

Фіала також назвав російського президента військовим злочинцем.

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін скоює військові злочини і що через його війну гинуть невинуваті люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - написав Фіала в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Резолюція закликає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни провести розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна та його режиму, у тому числі російських військових, стосовно скоєних під час вторгнення РФ в Україну воєнних злочинів.

Президент США Джо Байден також назвав Путіна воєнним злочинцем. Утім, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена на адресу глави Кремля "недопустимою і непробачною риторикою".

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