Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.
Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами від обох партій, повідомляють Reuters і Associated Press.
Сенат рішуче засуджує "насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності", скоєні російськими збройними силами під керівництвом Путіна.
Резолюція закликає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни провести розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна та його режиму, у тому числі російських військових, стосовно скоєних під час вторгнення РФ в Україну воєнних злочинів.
"Усі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.
Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.
Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.