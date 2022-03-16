Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників щодо скоєних воєнних злочинів.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Резолюція була представлена ​​сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами від обох партій, повідомляють Reuters і Associated Press.

Сенат рішуче засуджує "насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності", скоєні російськими збройними силами під керівництвом Путіна.

Резолюція закликає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни провести розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна та його режиму, у тому числі російських військових, стосовно скоєних під час вторгнення РФ в Україну воєнних злочинів.

"Усі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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