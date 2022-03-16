Сам Байден після вторгнення РФ в Україну 24 лютого відмовився зустрічатися з Путіним.

Американський лідер Джо Байден вважає російського президента Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Журналісти після брифінгу у Білому домі поцікавилися у Байдена його ставленням до Путіна і запитали, чи вважає він главу Кремля воєнним злочинцем.

Президент США сказав ствердно: "О, так. Звісно". Швидка реакція Байдена викликала у деяких присутніх схвальний сміх.

Реакція Росії

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена на адресу глави Кремля "недопустимою і непробачною риторикою", пише пропагандистське ТАСС.

Сам Байден після вторгнення РФ в Україну 24 лютого відмовився зустрічатися з Путіним.

16 березня Сенат Сполучених Штатів одноголосно визнав Путіна воєнним злочинцем, засудивши "насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності", скоєні російськими збройними силами під керівництвом російського президента.

Суд в Гаазі засудив атаку Росії на українців, спростувавши кремлівське кліше про начебто "геноцид" росіян в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом додав, що Росію ще чекає виплата Україні репарацій.

Як писав УНІАН, сьогодні російські терористи цілеспрямовано обстріляли евакуаційну колону цивільних біля Маріуполя і скинули бомбу на драмтеатр міста, де переховувалися сотні мешканців.

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