Політики прибули, аби підтвердити беззастережну підтримку всім Євросоюзом суверенітету і незалежності України.

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у Києві. Також у столиці України перебуває лідер польської правлячої партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький показав фото зустрічі на своїй сторінці в Twitter.

"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми привезли сьогодні до Києва", - написав він.

До делегації увійшли глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Як повідомляв УНІАН, у Києві політики зустрінуться з прем'єром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським. Вони вирушили до столиці, аби підтвердити беззастережну підтримку всім Євросоюзом суверенітету і незалежності України.

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