За словами Каї Каллас, країни Альянсу допомагають нашій державі в тій чи іншій мірі.

Країни НАТО не обговорюють плани щодо відправки своїх військових на територію України.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише err.ee. Вона зазначила, що країни Альянсу допомагають нашій державі в тій чи іншій мірі.

"Усі держави надають ту чи іншу допомогу Україні. Але жодна країна не заявляла про своє бажання втручатися в цю війну, відправляти на неї своїх військових, я про такі плани не чула", - сказала Каллас.

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Війська НАТО в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній генсекретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що низка країн-членів Альянсу може розмістити свої війська в Україні. За його словами, звернення України за такою військовою допомогою буде абсолютно законним. Расмуссен додав, що на саміті у Вільнюсі країни НАТО повинні надати Україні реальні гарантії безпеки.

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що військ країн-членів НАТО на території України не буде до завершення війни в нашій державі. Більше того, додав дипломат, Україна не просить про це. Однак Київ закликає надавати зброю, щоб ми самі звільняли наші землі.

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