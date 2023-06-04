Вона спростувала тезу, що нібито розширення НАТО не пов'язано з волею країн.

Твердження Росії про те, що розширення НАТО загрожує її безпеці, є міфом. Альянс загрожує лише імперіалізму РФ.

Про це заявила естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас в інтерв’ю ERR. Вона наголосила, що вступ Естонії до Північноатлантичного Альянсу був вільним вибором країни.

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую", – пояснила політик.

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Крім того, вона охарактеризувала Росію як "останню колоніальну державу, яка фактично намагається колонізувати й розширювати свою імперію". Каллас закликала до належної реакції на війну з тим, аби не заохочувати інші країни до її застосування.

"Якщо застосування агресії як інструменту окуповується, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, що володіють більшою силою, також будуть використовувати цей інструмент", – вважає вона.

Росія та вступ України в НАТО

Восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Згодом стало відомо, що члени Альянсу дійшли згоди щодо приєднання України, але тільки після війни.

У Кремлі вибухнули погрозами та обуренням, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО. Там знову заявили, що такий сценарій загрожує безпеці країни.

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