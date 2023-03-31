На думку Санчеса, ця війна є спробою Москви послабити мирний проект ЄС.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Reuters, про це він повідомив на брифінгу в Пекіні. Іспанський прем'єр зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном сьогодні. "Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну", - повідомив Санчес.

Крім того, він висловив підтримку мирному плану України, представленому Зеленським. "Ми повинні продовжувати робити ставку на мир, мир, який повинен бути справедливим, міцним, відповідати Статуту Організації Об'єднаних націй і поважати принципи міжнародного порядку: суверенітет і цілісність країни, що зазнала нападу, як стверджує президент Зеленський у своїй формулі миру, яку підтримує Іспанія", - цититує прем'єра El Mundo.

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Також Санчес сказав лідеру Китаю, що хоче дізнатися його позицію щодо війни, особливо після його візиту до Москви. "У Європі ми знову переживаємо жахи війни, яку вважаємо незаконною і несправедливою, і тому настав час для діалогу і захисту багатостороннього порядку, заснованого на правилах", - заявив він.

Видання зазначає, що Сі під час свого виступу уникав прямої згадки війни в Україні, кажучи про "наслідки міжнародних заворушень".

Санчес відмовився розповідати журналістам, що йому сказав Сі. Він зазначив, що ця війна є спробою Москви послабити мирний проект Євросоюзу. "Ми розуміємо посил, знаємо, чого він хоче, і не збираємося його приймати", - додав він.

Також він прокоментував "мирний план" Китаю, зазначивши, що в ньому є і важливі моменти. "Я ціную тотальне і рішуче неприйняття не тільки застосування, але навіть загрози застосування ядерної зброї і повагу територіальної цілісності, що порушив Путін", - підкреслив іспанський прем'єр.

Мирні плани України та Китаю

Нагадаємо, що восени Володимир Зеленський представив на саміті G20 українську формулу миру. Вона складається з 10 пунктів, серед яких: радіаційна, ядерна та енергетична безпека України, завершення війни, виконання Статуту ООН і повернення всіх полонених.

У річницю повномасштабної війни Китай оприлюднив свій "план" з 12 пунктів. Пекін виступає за політичне врегулювання війни, однак не називає Росію агресором.

Сі заявляв, що для Пекіна і Москви їх відносини є одним з головних пріоритетів в дипломатії. Після зустрічі з Путіним він заявив, що Китай дотримується неупередженої позиції в питанні врегулювання війни.

Нещодавно Зеленський повідомив, що запросив лідера Китаю в Україну.

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