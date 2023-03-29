Нещодавній візит лідера КНР не пішов Росії на користь, вважає Зеленський.

Президент Володимир Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзінпіна в Україну, розповів він в інтерв'ю агентству AP.

"Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, понад рік, у нас не було контактів", - сказав Зеленський.

Зеленський висловив думку, що очікування Москви від візиту Сі не виправдалися, тому Путін обійшовся маленькою "перемогою", оголосивши про розміщення тактичної ЯЗ у Білорусі.

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Заява Путіна про розміщення "Іскандерів" на території Білорусі була спрямована на те, щоб відвернути увагу від відсутності гарантій від Китаю, вважає Зеленський: "Що це означає? Значить те, що візит (Сі - УНІАН) не пішов Росії на користь".

Ще перед поїздкою Сі в Москву The Wall Street Journal писав про нібито наміри Пекіна зателефонувати Зеленському. Це, за словами журналістів, був би перший контакт КНР такого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

В Україні бажання переговорити з Китаєм пов'язували з необхідністю донести Сі позицію України щодо мирних переговорів. Ще у серпні Зеленський наполягав на телефонній розмові з Сі Цзінпінем, але в Пекіні від відповіді "утекли".

Війна в Україні - позиція Китаю

З початку повномасштабної війни Китай зайняв нібито нейтральну позицію, при цьому надаючи Росії дипломатичну і, за даними ЗМІ, військову підтримку.

В офіційних релізах Китай називає війну в Україні "українською кризою", "конфліктом", а опублікований минулого місяця МЗС Китаю "мирний план" щодо війни викликав на Заході шквал обговорень.

Згідно з останньою інформацією розвідок, Пекін погодився допомогти Москві з екіпіровкою окупантів, обговорювалося питання і передачі ударних дронів.

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