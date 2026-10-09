Зеленський про домовленості Трампа і Путіна: Українську команду використовують як ширму

Президент України обурився, що Трамп допомагає Путіну заробити додаткові кошти на війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський вважає нечесними і не партнерськими дії президента США Дональда Трампа стосовно України через домовленість з ініціатором війни Володимиром Путіним про можливість продажу мільйонів тонн російського дизелю на світові ринки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам у голосовому повідомленні через мережу WhatsApp.

Глава держави нагадав, що у цей момент українська переговорна команда перебуває у Флориді з дводенним візитом з метою переговорів з американською командою президента Дональда Трампа щодо "закінчення цієї страшної війни, як мінімум, щодо припинення вогню".

На переконання президента України, початком може бути енергетичне припинення вогню.

Відео дня

"Це дуже важливо для наших людей, для наших сімей. І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії", - відзначає Зеленський.

У цьому зв’язку, як підкреслює президент України, сьогоднішня домовленість Трампа з Путіним про те, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель – це можливість Росії заробити додаткові кошти на війну проти України.

"Це додаткові гроші на ці страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир - Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди… У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас", - констатує Зеленський.

Таким чином, президент України наголошує:

"Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму - і це точно нечесно, це точно не по-партнерськи, і це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів", - заявив Зеленський.

Дизельне пальне з РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, цього вечора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками цієї розмови Трамп заявив, що домовився про те, що Росія поставить у кілька етапів мільйони тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Вас також можуть зацікавити новини: