З'ясувалося, що росіянин, який фотографував об'єкт, є студентом.

У Словенії громадянин Росії потайки робив фотографії військового аеродрому Збройних сил в місті Церкле-об-Кркі, розташованому на південному сході країни. Правоохоронці затримали росіянина.

Як повідомляє RTV Slovenija, за неофіційними даними, 4 червня в одному з ангарів аеропорту був помічений чоловік, який фотографував техніку і приміщення. Зазначається, що сталося це під час дня відкритих дверей.

При чому все, що призначалося для показу громадськості, виставили у відкритому місці, а росіянин робив фотографії там, де перебувати було не можна. В інцидент втрутилася військова поліція.

Відео дня

За неофіційною інформацією, росіянин, який фотографував об'єкт, є студентом, який навчається в Ново-Мєсто. Його затримали, але після допиту відпустили.

Водночас RTV Slovenija підкреслює, що Службу розвідки і безпеки Словенії поінформували про інцидент, проте там відмовилися публічно коментувати подію. Своєю чергою Міністерство оборони Словенії підтвердило, що "незвичайну активність" відвідувача дня відкритих дверей ретельно перевірили.

Інші інциденти у світі

17 червня 2023 року в Швейцарії загорілася і впала повітряна куля. Постраждали семеро людей: чотири жінки і троє чоловіків. Відомо, що їм від 28 до 62 років.

Раніше також повідомлялося про те, що по польських прикордонниках стріляли з боку Білорусі. Невідомі поцілили в автомобіль. Полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк заявив, що в бік прикордонників чи не щодня летять камені.

Вас також можуть зацікавити новини: