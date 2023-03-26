Росіяни видавали себе за аргентинців. Їхні діти могли не знати, що вони насправді росіяни.

Влада Словенії затримала подружню пару, яка з двома дітьми переїхала в цю країну з Аргентини. Псевдоаргентинці насправді були шпигунами російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР), пише The Guardian.

Російські шпигуни намагалися імітувати активне світське життя. Жінка відкрила онлайн-галерею, а чоловік керував IT-стартапом. Своїх нових друзів і сусідів подружжя зуміло переконати, що перебратися до Словенії їх змусила страшна вулична злочинність в Аргентині.

Однак у грудні минулого року сімейка була затримана місцевою поліцією в ході секретної спецоперації. Як з'ясувалося, "аргентинці" Марія і Людвіг насправді були добре підготовленими російськими шпигунами і громадянами РФ. 23 березня міністр закордонних справ Словенії Таня Файон підтвердила цю інформацію.

Відео дня

Відзначається, що ці шпигуни були заслані за програмою "сплячих агентів". На відміну від звичайної російської практики, коли шпигунством займаються акредитовані при посольствах дипломати, ці агенти повинні діяти без будь-яких видимих зв'язків з Росією.

"Їх роками навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох є діти, які виховуються під прикриттям особистості, не підозрюючи, що їхні батьки насправді росіяни", – пише The Guardian.

Чим конкретно займалася саме ця парочка, точно не відомо. Ймовірно, їх завданням була оплата послуг інших російських агентів та інформаторів по всій Європі. Маленька Словенія, яка не має своєї сильної контррозвідки, була для шпигунів просто тиловою базою, з якої зручно працювати по всьому ЄС.

Полювання на російських шпигунів на Заході

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни перейнялися власною безпекою і в тому числі почали активно відловлювати російських шпигунів. Так, нещодавно в Італії винесли вирок морському офіцеру, який працював на Москву.

Днями польська влада відзвітувала про ліквідацію цілої мережі російських шпигунів, що діяли в країні. Стверджується, що ці шпигуни становили загрозу в тому числі для критичної інфраструктури Польщі.

Згідно з даними The Washington Post, після масової висилки російських дипломатів-шпигунів і вилову завербованих агентів з числа громадян ЄС російська шпигунська мережа в Європі опинилася на межі краху. Кремль втратив багато важливих важелів впливу та отримання інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: