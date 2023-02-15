Крістерссон наголосив, що Швеція не виключає поставок Україні шведських винищувачів.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів, коли Україна отримає шведські артилерійські установки "Archer" і чи отримає винищувачі "Gripen".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Крістерссон заявив на брифінгу президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми не будемо говорити про точні дати поставок (шведських САУ "Archer" - УНІАН). Ви розумієте, з яких причин. Але є й практичні питання, які пов’язані, зокрема, з підготовкою. Отже, (це станеться - УНІАН) якомога швидше", - зазначив він.

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Крістерссон також наголосив, що Швеція не виключає поставок Україні шведських винищувачів "Gripen".

"Ми не виключаємо цього… Але так само ми маємо водночас визнати, що має бути створена міжнародна коаліція, яка буде й ухвалювати певні кроки. Ми розуміємо, що для України це не має бути дуже довго", - сказав прем’єр Швеції.

Він наголосив, що Швеція робитиме усе, щоб підтримати Україну, але не робитиме чогось, що поставить чи може поставити під загрозу можливість Швеції до оборони.

Літаки для Україні: деталі

Напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що не може сьогодні оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16.

14 лютого, генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання Україні літаків не є нагальним питанням.

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