Генеральний секретар Альянсу наголосив, що дуже важливо надавати Україні підтримку з боку країн-членів.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9"), яке відбудеться сьогодні, розглянуть, зокрема, забезпечення України необхідними боєприпасами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав на брифінгу на початку дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбувається 14-15 лютого у Брюсселі.

"Міністри оборони НАТО зустрінуться у критичний час для безпеки. Наступного тижня буде перша річниця жахливої війни проти Україні – повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми не бачимо ознак, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо протилежність. Він готується до більшої війни, до нових наступів і атак", - сказав Столтенберг.

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Через це, як наголосив генеральний секретар Альянсу, ще більш важливо надавати Україні підтримку з боку країн-членів.

"Ми пізніше сьогодні зустрінемося в рамках Контактної групи, яку очолюють Сполучені Штати, і розглянемо термінові потреби для посилення підтримки України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що не в останню чергу йдеться про потреби забезпечення більшої кількості боєприпасів для України і збільшення виробництва та зміцнення оборонної промисловості НАТО для надання необхідних боєприпасів Україні і поповнення запасів Альянсу.

Окремо, на засіданні міністрів оборони НАТО, будуть погоджені нові довготермінові керівні принципи щодо оборонного планування з метою сильнішого зміцнення політики стримування і оборони Альянсу.

Засідання у форматі Рамштайн-9 14 лютого: деталі

Сьогодні, 14 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9"). На засіданні буде присутній міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, учасники зустрічі розглянуть питання захисту українського неба, розбудови "танкової коаліції", формування запасу міцності щодо боєприпасів та інші теми.