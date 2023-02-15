Шведська влада озвучила свою позицію з питання відправки бойових літаків Україні.

Швеція отримала запит України на передачу винищувачів Gripen шведського виробництва, але поки не готова їх передати. Про це перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Коли мова йде про Gripen, зараз ми стоїмо перед обмеженнями у зв'язку з тим, що ці літаки дуже важливі для підтримки нашої територіальної цілісності і суверенітету. Тому це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – заявив він.

За словами Йонсона, сьогодні пріоритетом для Швеції є посилення системи протиповітряної оборони України. Також він нагадав, що раніше Швеція вже надала Україні військової допомоги приблизно на мільярд євро і готова продовжувати.

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"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати і навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", – підкреслив міністр.

Поставка винищувачів Україні - останні новини

Після прориву в питанні танків для України почали активно обговорювати питання передачі також і бойової авіації. Однак поки конкретних рішень немає. За словами глави Міноборони Британії, зараз передача Україні винищувачів - все одно що подарувати людині болід Формули-1, замість звичайного автомобіля.

Але якщо раніше більшість країн-партнерів висловлювалися досить категорично – що Україна не отримає літаки західного зразка, то тепер позиція стала м'якшою. Приміром, в адміністрації Байдена допускають можливість відправки винищувачів в майбутньому.

Міністр оборони Німеччини вважає, що більш предметно питання можливої поставки Україні винищувачів розглядатимуть через 3-4 місяці. Обговорення можливе у випадку, якщо "небо над Україною буде безпечним".

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