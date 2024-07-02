Втім, наразі існує певна невизначеність щодо цього візиту.

У вівторок, 2 липня, скандальний угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відвідає Київ.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела, Орбан прибуде в Київ у рамках несподіваного візиту. Він відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом".

Очікується, що проросійський політик зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан вперше з початку повномасштабного вторгнення приїде в країну.

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Як пише The Guardian, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", – сказало джерело.

Джерело в Будапешті повідомило, що переговори щодо візиту були тривалими. Головною темою нібито стане питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

"Передумовою зустрічі було вирішення питання прав громадянства. Протягом останніх тижнів домовленість була досягнута. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – повідомило джерело.

Джерело в Києві повідомило, що існує невизначеність щодо того, чи їде Орбан до Києва в двосторонній якості, чи як представник ЄС.

"Очевидно, що існує конфлікт (між інтересами ЄС та Будапешта - УНІАН)", – сказав неназваний співрозмовник.

Останні заяви Орбана щодо України

Як писав УНІАН, Європейський Союз оштрафував Угорщину за порушення правил поводження з мігрантами та біженцями. Водночас Віктор Орбан пообіцяв компенсувати ці збитки коштом установ, які допомагали Україні боротися проти російських окупантів.

Також прем'єр-міністр Угорщини розкритикував західних лідерів за бажання перемогти РФ. Він наголосив, що їхні головні цілі лише "влада та гроші".

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - підкреслив угорський політик.

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