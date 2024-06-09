Орбан заявив, що головне питання майбутніх виборів до Європарламенту: війна чи мир.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західних лідерів за те, що вони прагнуть перемогти Росію військовим шляхом. За його словами, їхні головні цілі лише "влада та гроші", повідомляє HirTV.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", — заявив угорський прем'єр.

Він також наголосив, що на Заході хочуть повернути Європу у 90-ті роки заради тотальної влади, проте "головне питання нинішніх виборів (вибори в Європейський парламент - ред): війна чи мир". Крім того, Орбан додав, що війна є результатом людських рішень і не має значення, яких лідерів обере населення.

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Позиція Орбана щодо війни в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно Орбан заявив, шо планує створити у Європарламенті проросійську "коаліцію за мир". Таким чином він хоче тиснути на Україну щодо мирних переговорів з Росією.

"Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Раніше видання Financial Times заявляло, що Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України. Низка урядовців вважає, що такі заборони Будапешта збережуться принаймні до європейських виборів, які вже розпочалися 6 червня.

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