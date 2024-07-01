Угорщина головуватиме в ЄС півроку, але не матиме великого впливу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче знову "зробити Європу великою" або хоча б надати їй "трампівського блиску". Про це пише The Wall Street Journal.

Автори нагадують, що нещодавно Орбана сприймали в ЄС як вигнанця. При цьому центристська політична більшість Європи уникає його, але позиція Орбана щодо багатьох гострих питань, зокрема міграції та культурної ідентичності, зараз завоювала підтримку серед деяких основних партій - по всій Європі, від Нідерландів до сусідньої Словаччини, на останніх виборах переважали націоналісти.

"Початок головування Угорщини в ЄС є вирішальним періодом для блоку, який включає президентські вибори в США та зміну керівництва ЄС після виборів минулого місяця, на яких ультраправі партії додали сили", - йдеться у статті. Відео дня

Зазначається, що дипломати та європейські лідери, які були розчаровані позицією Угорщини, знаходять розраду тим фактом, що головування в ЄС не означає приймати рішення. Водночас це дасть уряду Орбана можливість зосередити увагу на порядку денному ЄС і дасть йому "мегафон як голос, що говорить від імені блоку".

"Оскільки Трамп зараз у сильнішій позиції після жахливих дебатів Байдена в четвер, кандидат від США матиме споріднену душу у більш помітній ролі по той бік Атлантики. ... Орбан є рідкісним лідером ЄС, який відкрито закликає до повернення Трампа в Білий дім, що є частиною роману, який почався напередодні президентських виборів 2016 року, коли Орбан став найзапеклішим антиімміграційним лідером блоку", - вважають автори статті.

Вони зазначають, що після того, як Росія вторглася в Україну, дії Орбана різко охолодили відносини. Так, його уряд підтримував теплі стосунки з Кремлем і Пекіном, намагався пом'якшити санкції та блокував рішення про відправлення зброї в Україну. У якийсь момент на початку війни президент України Володимир Зеленський сказав Орбану в очі, що він повинен вибрати, на чиєму боці він.

"Угорські чиновники наполягають, що вони серйозно ставляться до президентства. Вони хочуть посилити розширення ЄС на Західні Балкани, і Орбан останніми днями заявив, що хоче використати президентство, щоб підвищити відстаючу конкурентоспроможність блоку. Чиновники кажуть, що вони виконуватимуть роль чесного посередника президента, обережно висуваючи власні погляди. Але інші лідери ЄС скептично ставляться до того, як Орбан підійде до мистецтва компромісу", - йдеться у матеріалі.

Останні заяви Орбана

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про створення в Європарламенті нового ультраправого блоку. За його словами, європейці хочуть трьох речей: миру, порядку та розвитку, " а те, що вони отримують сьогодні від еліти в Брюсселі, - це війна, міграція та стагнація".

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