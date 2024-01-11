Зеленський одягнув подарований світшот для виступу перед парламентарями Естонії.

Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас подарувала президенту України Володимиру Зеленському світшот із написом Kaitsetahe, яке означає "воля до захисту".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії. Зокрема, глава держави виступав перед естонськими парламентарями у світшоті, який йому подарувала премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас під час їхньої зустрічі. На цьому світшоті відображено слово "Kaitsetahe", яке перекладається як "воля до захисту".

"Коли я сьогодні йшов до вас, у парламент, цей світшот мені подарувала пані прем’єр-міністр. Вона сказала, що сенс цього слова – kaitsetahe – цей сенс об’єднав вас усіх, багатьох естонців. І те, що тут написано – це те, що закарбовано в серці багатьох українців: воля до захисту. Kaitsetahe. І я впевнений, що обов’язково настане той день, коли всі ми зможемо об’єднатися ще одним сенсом: võidutahe – воля до перемоги", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що коли 24 лютого 2022 року Росія вирішила напасти на України, наша країна обрала боротися заради свого захисту.

"І ми маємо виграти цю битву, що триває зараз. Ми повинні її виграти не лише тому, що це битва за наше життя – українського народу, наших міст, наших громад, які Росія перетворює на руїни. Ми повинні виграти в цій битві не лише тому, що в ній вирішується доля нашої держави та всіх країн і народів, яким довелося межувати з Росією. У цій битві вирішується, яким буде – і зараз, і після нас, і після наших дітей та онуків – глобальне ставлення до свободи", - заявив Зеленський.

На його переконання, свобода повинна вміти вигравати у протистояннях, які розв’язані тиранією.

"І саме тому ця війна, яка розпочата Росією проти нас, проти України, має значення не лише для нас і не тільки для нашого континенту, а й для всіх націй, які цінують свою свободу або які мріють стати вільними. Тиранія повинна програвати. Тиранія повинна бути лузером. Завжди. Завжди. Саме це ми маємо залишити як наш головний політичний спадок – ми, усі держави, які цінують незалежність, усі народи, які не хочуть, щоб їхні діти були власністю диктаторів, усі лідери, які прагнуть бути на світлому боці історії", - відзначив Зеленський.

Очільник держави наголосив, що кожна нація важлива і правильно, коли свобода та людяність перемагають.

"І саме тому в цій битві важливий кожен. Не лише той, хто має великий воєнний досвід чи багато зброї. Не лише той, хто входить до тих чи інших світових топів за різними показниками своєї потуги. Кожна нація важлива. Кожна смілива душа, кожне щире серце, кожен світлий розум важливі. Кожен, хто може мобілізувати свою людяність. І не тому, що це миттєво дає вигоду, а тому, що так правильно. Правильно, коли свобода й людяність перемагають. Повинні перемагати", - підсумував президент.

Також Зеленський у мережі X (колишній Twitter) оприлюднив відео зустрічі з Каллас, яка подарувала йому світшот.

Візит Зеленського до Естонії

Як повідомляв УНІАН, Естонія не збирається зупинятися у наданні допомоги України і у період до 2027 року має намір збільшити підтримку України до 1,2 млрд євро. Зокрема, у період 2024-2027 років буде надавати Україні 0,25% від національного оборонного бюджету.

Президент Естонії Алар Каріс висловив бачення, що Україна не стане членом НАТО наступного дня після закінчення війни, однак це точно відбудеться.

Вас також можуть зацікавити новини: