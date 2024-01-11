Урядовець підкреслив, що Естонія твердо стоїть на боці України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Естонії.

"Для мене велика честь вітати хороших друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні", - повідомив на своїй сторінці у X міністр закордонних справ Естонської Республіки Марґус Цахкна.

Міністр додав, що вони дають сильний месседж та підтверджують Україні, що Естонія твердо стоїть на боці нашої країни, і "разом ми переможемо в цій війні".

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Іноземні візити Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі (Литва). Під час спільної прес-конференції президент Литви Гітанас Науседа, зокрема заявив, що Литва робити все для того, щоб Україна перемогла Росію.

Він повідомив, що на Раді національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги України на суму 200 млн євро. У січні до України буде направлено боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

На прес-конференції Зеленський заявив, що ніякого тиску з боку партнерів щодо припинення захисту від дій Російської Федерації немає.

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