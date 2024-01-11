Глава держави відзначив, що українська армія готова до членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна заслуговує на запрошення до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

"Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По-перше, в України сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з воєнним досвідом, не з теорією, а практикою. Армія, яка вже використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях", - сказав Зеленський на спільній прес-конференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом у Таллінні.

За його словами, українська армія з власного досвіду знає усі плюси та мінуси цієї зброї, а також які є складнощі на полі бою у будь-який період року.

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"Коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність з натівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові", - наголосив Зеленський.

Також говорячи про інституційні зміни в України, глава держави пояснив, що для цього впроваджуються усі необхідні реформи навіть під час війни. Разом з тим, президент відзначив дуже високий рівень підтримки українцями членства України в НАТО.

"Це буде, якщо чесно, найкращою гарантією безпеки для України, що не буде повернення російської агресії. Найкращими безпековими гарантіями для країн Балтії. Найкращими безпековими гарантіями для Польщі. Я вважаю, що це і можливість думати про інше майбутнє для Білорусі. Усе це членство України в НАТО", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, президент Естонії висловив бачення, що Україна не стане членом НАТО наступного дня після закінчення війни.

"Це займе трохи довше часу. Але історія нам показує те, що буферні зони не працюють. А це означає, що ті країни, які вирішили стати демократичними і вирішили захистити себе - для них немає жодної альтернативи, ніж НАТО", - наголосив Каріс.

Саміт НАТО - що треба знати

Як відомо, наступний саміт відбудеться у Вашингтоні (округ Колумбія, США) 9–11 липня 2024 року.

Лідери НАТО вже погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Генеральний секретар Єнс Столтенберг стверджував, що всі країни-члени Альянсу погоджуються з ідеєю вступу України в майбутньому.

Колишній генсек альянсу (у 2009-14 рр.) Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО може прийняти Україну до Альянсу без окупованих Росією територій.

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