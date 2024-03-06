Хав'єр Мілей встиг показати себе прихильником України.

Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей, відомий своєю прихильністю до України, у червні планує відвідати Київ. Про це пише аргентинське видання Infobae.

"Хав’єр Мілей планує блискавичний візит до Києва, щоб підтвердити свою підтримку Володимира Зеленського, коли російські війська наступають на територію України, а громадська думка в Європі та Сполучених Штатах демонструє певну втому", – йдеться у публікації.

Візит в Україну буде частиною великого європейського турне аргентинського президента. Спочатку Макей відвідає Іспанію, Німеччину та, можливо, Францію, а вже потім заїде до Києва. В Україні він буде не раніше 21 червня.

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Зазначається, Мілей буде першим латиноамериканським лідером, який відвідає Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Позиція Мілея щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, у листопаді президентом Аргентини було обрано радикального прихильника ринкової економіки Хав’єра Мілея. Ще до свого обрання він обіцяв порвати відносини з РФ та Китаєм. А після перемоги він пообіцяв перетворити Аргентину на головного лобіста України в Латинській Америці.

Мілей запропонував організувати в Аргентині саміт миру, на якому Україна пояснить латиноамериканцям своє бачення ситуації щодо війни з РФ. Також після обрання Мілея Аргентина передала Україні гелікоптери російського виробництва.

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