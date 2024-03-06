Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей, відомий своєю прихильністю до України, у червні планує відвідати Київ. Про це пише аргентинське видання Infobae.
"Хав’єр Мілей планує блискавичний візит до Києва, щоб підтвердити свою підтримку Володимира Зеленського, коли російські війська наступають на територію України, а громадська думка в Європі та Сполучених Штатах демонструє певну втому", – йдеться у публікації.
Візит в Україну буде частиною великого європейського турне аргентинського президента. Спочатку Макей відвідає Іспанію, Німеччину та, можливо, Францію, а вже потім заїде до Києва. В Україні він буде не раніше 21 червня.
Зазначається, Мілей буде першим латиноамериканським лідером, який відвідає Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.
Позиція Мілея щодо війни в Україні
Як писав УНІАН, у листопаді президентом Аргентини було обрано радикального прихильника ринкової економіки Хав’єра Мілея. Ще до свого обрання він обіцяв порвати відносини з РФ та Китаєм. А після перемоги він пообіцяв перетворити Аргентину на головного лобіста України в Латинській Америці.
Мілей запропонував організувати в Аргентині саміт миру, на якому Україна пояснить латиноамериканцям своє бачення ситуації щодо війни з РФ. Також після обрання Мілея Аргентина передала Україні гелікоптери російського виробництва.