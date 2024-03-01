Дружній подарунок Київ отримав від Хав'єра Мілея.

Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше були передані Аргентині Росією. Про це повідомляє Financial Times.

"Мілей віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", – пише видання.

Президент Аргентини зазначив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України у цьому році. Це різко контрастує з поведінкою інших лідерів латиноамериканських країн, такими як бразильський президент Лула да Сілва та мексиканський лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор.

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Нагадаємо, Бразилія та Мексика зайняли більш нейтральну позицію у російсько-українській війні. Так, минулого року Бразилія стала в один ряд з країнами, які намагаються стати "миротворцями".

Які гелікоптери отримала Україна

Мі-171Е являє собою одну з багатьох версій радянського Мі-8, який здійснив перший політ ще у 1961-му. Офіційна церемонія передачі Повітряним силам Аргентини двох поставлених із Росії транспортних вертольотів Мі-171Е, виготовлених на Улан-Уденському авіаційному заводі, відбулася в грудні 2011 року.

Гелікоптери передбачались, головним чином, для забезпечення аргентинських антарктичних станцій, а також для пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни США поставили Україні російські вертольоти Мі-17, які спочатку призначались армії Афганістану.

У цьому році з’явились чутки про можливу передачу Києву еквадорських гелікоптерів. Пізніше стало відомо, що Еквадор відмовився від передачі зброї Україні.

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