Луїс Інасіу Лула да Сілва впевнений, що міжнародна спільнота зможе "переконати" Зеленського і Путіна укласти мир.

Сполучені Штати повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. Те саме стосується Європейського Союзу. Міжнародна спільнота своїми силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

Як повідомило видання The Guardian, такі заяви зробив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час виступу перед журналістами в рамках візиту до Пекіна. За його словами, "мир в інтересах усього світу". І в цьому силами міжнародної спільноти потрібно нібито переконати як Путіна, так і Зеленського.

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", — заявив да Сілва.

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Під час візиту поширювалася риторика, що Бразилія знову стала "ключовим гравцем на світовій арені". Лула да Сілва за допомогою поїздки намагався зміцнити зв'язки з Пекіном, як головним торговим партнером. При цьому Бразилія хоче одночасно підтримувати тісну співпрацю з США.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні

Держава неодноразово закликала укласти мир, але завжди пропонувала невигідні для України умови, які передбачають поступки агресору.

Лула да Сілва 7 квітня заявив, що Путін не зуміє "захопити територію України". Однак Зеленський теж "не може хотіти всього", тому слід віддати Крим РФ.

А наприкінці березня президент Бразилії запропонував Китаю створити "клуб миру", щоб завершити війну в Україні.

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