Да Сілва зазначив, що його мета – "створення шляху", щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який запропонував Україні віддати Крим Росії, заявив, що не має намірів "комусь догодити". За його словами, він намагається знайти "третю альтернативу", яка поверне мир в Україні.

"Я хочу знайти третю альтернативу (вирішення конфлікту), яка є складовою побудови миру", – наводить його слова видання Reuters.

Лула да Сілва зауважив, що його мета – "створення шляху", за допомогою якого можна посадити Україну за стіл перемовин із країною-агресоркою.

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Війна в Україні: позиція Бразилії

На початку квітня президент Бразилії заявив, що Путін не зможе захопити всю Україну, але "Зеленський теж не може хотіти всього", і запропонував віддати Росії український Крим. У відповідь президента Бразилії запросили до України, аби познайомитися з російською агресією.

Сам Лула да Сілва в Україну не приїде. Натомість – вирішив відправити свого спецрадника Селсо Аморіма.

Крім того, да Сілва звинуватив Сполучені Штати у "заохочуванні" війни і закликав говорити про мир. Він наголосив, що говорити про мир має також Європейський Союз. У Білому домі цю заяву розкритикували.

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