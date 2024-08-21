Чітких доказів причетності України до підривів трубопроводів у нього немає.

Навіть, якщо підрив "Північних потоків" справді влаштувала Україна, ці об’єкти були її легітимними цілями. Втім, перевіреної інформації про причетність Києва немає, заявив президент Чехії Петр Павел у подкасті PoliTalk, передає Novinky.

Як зазначив чеський лідер, трубопроводи були стратегічними об’єктами, які є легітимними цілями під час збройного конфлікту. Тож якби Україна справді атакувала "Північні потоки".

Водночас Павел наголосив, що чітких доказів того, що Україна причетна до підривів трубопроводів у нього немає. Він визнав, що атака на газопроводи зумовила "певні ускладнення, але не такі, з якими не можна було впоратися".

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Підрив "Північних потоків": останні новини

Як писав УНІАН, днями німецькі ЗМІ повідомили про видачу в Німеччині ордеру на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку" і наразі він в розшуку. Також стверджувалось, що підозрюваними в підриві газопроводу є ще двоє громадян України, які нібито брали участь у операції як водолази.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув причетність Києва до підриву "потоків" і пояснив, що в України просто не було для цього необхідних ресурсів. Як зазначив Подоляк, такий акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів, і володіла усім цим під час підриву тільки Росія.

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