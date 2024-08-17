В Польщі відкидають свою причетність до підриву "Північних потоків" у 2022 році.

Колишній керівник німецької розвідки Аугуст Ганнінг заявив, що Польща причетна до підриву газопроводів "Північний потік". Польський прем’єр Дональд Туск гнівно відреагував у своїх соцмережах.

"Усім ініціаторам і меценатам Північного потоку 1 і 2. Єдине, що вам сьогодні варто зробити з цього приводу – вибачитися і мовчати", – написав він на платформі Х.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в коментарі Polsatnews висловив припущення, що заяви колишнього співробітника німецької розвідки "натхненні Москвою" і спрямовані на дестабілізацію країн НАТО.

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"Це звук російської дезінформації. Або нею це надихається. (...) На мою думку, всі напрямки, які вказують на те, звідки виникли проблеми з "Північним потоком", йдуть з Москви", - сказав міністр.

Підрив "Північних потоків": останні новини

Як писав УНІАН, днями німецькі ЗМІ повідомили про видачу в Німеччині ордеру на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку" і наразі він в розшуку. Також стверджувалось, що підозрюваними в підриві газопроводу є ще двоє громадян України, які нібито брали участь у операції як водолази.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув причетність Києва до підриву "потоків" і пояснив, що в України просто не було для цього необхідних ресурсів. Як зазначив Подоляк, такий акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів, і володіла усім цим під час підриву тільки Росія.

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