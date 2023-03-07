Президент зазначив, що мета легітимна, але об'єкти визначені в законі виразом, який неможливо однозначно витлумачити.

Президент Естонії Алар Каріс не затвердив зміни до закону, які передбачають ліквідацію пам’ятників радянської епохи, оскільки вони суперечать Конституції країни.

Як повідомляє ERR, мова йде про ухвалені естонським парламентом поправки до Закону про застосування Будівельного кодексу, Закону про планування і Закону про державне майно.

Як пояснив Каріс, метою закону є заборона і видалення з публічного простору таких об'єктів, які порушують почуття справедливості суспільства або становлять загрозу безпеці Естонії.

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"Це легітимна мета, але заборонені об'єкти позначені в законі виразом, який неможливо однозначно витлумачити і за допомогою загальноприйнятих способів інтерпретації", - пояснив свою позицію глава держави.

З пояснювальної записки до закону випливає, що забороненими є якраз об'єкти, пов'язані з діяльністю радянської влади.

"Однак сама заборона сформульована набагато ширше. У такій ситуації виконавець закону має лише здогадуватися, ж малося на увазі насправді", - сказав президент.

"Однак принцип правової ясності вимагає, щоб закон був достатньо зрозумілим, щоб кожен міг передбачити дії держави", - додав Каріс.

Демонтаж радянських монументів у Естонії

На початку року влада Естонії виділила майже мільйон євро на демонтаж радянських пам’ятників у країні.

В Естонії, як і в інших країнах Балтії, намагаються позбутися монументів, які нагадують про радянське минуле.

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