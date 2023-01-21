В Естонію не пропустили товарний потяг з Росії з написом "русскій мір". Прикордонники змусили локомотивну бригаду зафарбувати її синьою фарбою.
Про це розповіли в прес-центрі Південної префектури Естонії. Як сказано в повідомленні, росіяни везли мазут. Однак на чотирьох цистернах виявили напис "русскій мір". Локомотивна бригада заявила, що нічого не знає про це маркування.
Естонські прикордонники зупинили потяг і змусили зафарбувати написи синьою фарбою. Вони не дозволили заклеїти їх чорною плівкою або тимчасово приховати будь-яким іншим способом. Росіянам дали зрозуміти, що або вони зафарбують знаки агресії, або можуть повертатися назад в РФ. Локомотивна бригада без зайвих слів взялася за синю фарбу і видалила написи.
"Оскільки кремлівський режим жорстоко вбиває мирних жителів в Україні, що не має виправдання, ми ні за яких обставин не погодимося з публічною демонстрацією символіки агресора. Слава Україні", — сказано в повідомленні.
Позиція Естонії щодо війни
З моменту повномасштабного вторгнення Росії Таллінн всіляко підтримує Київ. За співвідношенням військової допомоги до ВВП Естонія стала лідером. Поставки озброєння від Балтійської держави нашій країні перевищили суму в 1% від ВВП.
Естонія 19 січня оголосила про рекордний пакет військової допомоги для ВСУ. Він включає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі артилерійських снарядів і більше сотні протитанкових гармат Carl-Gustav.
А місяць тому Естонія передала індивідуальні засоби захисту для українських воїнів.
Таллінн також виступає за зниження граничної ціни на російську нафту. Це допоможе посилити санкційний тиск на РФ.