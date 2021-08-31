Після перемоги Каріс подякував депутатам, заявивши, що є "хорошим партнером" для кожної фракції.

Парламент Естонії з другої спроби обрав Алара Каріса новим президентом країни.

Про це повідомляє ERR.

Для його кандидатуру віддали 72 голоси, перейшовши поріг у 68 необхідних.

У голосуванні взяли участь 80 парламентарів, жодного недійсного бюлетеня.

Читайте такожКремль стежить: у Путіна відреагували на візит Зеленського в СШААлар Каріс обійме посаду після присяги 11 жовтня. Після перемоги він подякував депутатам, заявивши, що є "хорошим партнером" для кожної фракції.

У першому турі, 30 серпня, Каріс не отримав необхідну підтримку, за нього віддали голоси тільки 63 депутати.

63-річний Алар Каріс з квітня 2018 року обіймав посаду директора національного музею Естонію.

Політик має наукове звання у сфері молекулярної генетики та біології розвитку. Раніше працював ректором Університету природничих наук і Тартуського університету.

Алар Каріс був єдиним кандидатом на керівну посаду країни, висунутим коаліційними силами Естонії.

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Автор: Яна Ставська