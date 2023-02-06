5 лютого завершився перехідний період європейських санкцій, введених щодо нафтопродуктів з РФ.

З понеділка, 6 лютого, в Естонію заборонено ввозити бензин з Росії в каністрах.

Про це повідомляється на сайті Податково-митного департаменту Естонії. Перехідний період санкцій, введених Європейським союзом щодо нафтопродуктів з Російської Федерації, закінчився. Тепер їх заборонено купувати, ввозити і передавати.

"Паливо, що використовується для механічних транспортних засобів, також входить до списку заборонених товарів. На сьогодні приблизно у 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією є 10-літрова каністра з паливом, крім стандартного заправленого паливного бака в машині", - розповіла керівник служби із заборон і обмежень Пірет Тінкус.

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Відзначається, що житель Євросоюзу може купити паливо в Росії тільки якщо воно необхідне для завершення поїздки і повернення на територію ЄС.

Відзначається, що заборона на ввезення товарів в каністрах при в'їзді з Росії діє однаково у всіх державах Балтії і в Фінляндії.

Ембарго на російську нафту

Нагадаємо, що 5 грудня вступили в силу нафтові санкції проти Росії.

Крім того, набула чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни і заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

У січні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала знизити стелю цін на російську нафту, що послабити Росію у війні проти України.

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