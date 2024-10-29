За словами Науседи, Альянс має дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях в Росії.

У НАТО мають відреагувати на допомогу, яку РФ отримує від Північної Кореї для війни проти України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги, зокрема і ракети дальнього радіуса дії. Також Альянс має дозволити завдавати ударів по військових цілях в РФ.

Науседа додав, що країни-члени НАТО мають збільшити військову допомогу для України.

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"Нерішучість призводить до ескалації, а не навпаки", - наголосив він.

Війська КНДР на фронті - що відомо

Раніше пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик заявила, що воїни бригади ведуть активні наступальні дії в Курській області РФ та готуються до появи військ КНДР. За її словами, українська розвідка наразі контролює цю ситуацію.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс збільшить підтримку для України через присутність північнокорейських військових на фронті. Він зазначив, що поглиблення військової співпраці між Росією і КНДР є загрозою для безпеки тихоокеанського і євроатлантичного регіонів.

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