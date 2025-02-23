Мова йде про дуже незначну кількість.

Швейцарія готова надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо буде озвучено таке прохання і уряд дасть згоду. Про це заявив командувач швейцарських збройних сил Томас Зюсслі, пише Reuters.

"Ми, ймовірно, могли б виставити близько 200 солдатів за дев'ять-дванадцять місяців", - сказав Зюсслі.

Водночас він зазначив, що розмова про відправлення миротворців поки що є суто гіпотетичною, оскільки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною.

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"Поки що немає миру, і не було запиту від Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких - у Косово, де її солдати були розгорнуті на підтримку сил НАТО для Косово (KFOR).

Миротворці в Україні - новини

Раніше повідомлялося, що Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню.

Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а натомість захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема в Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

Швеція також не виключає відправлення своїх військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не буде відправляти своїх військових в Україну, навіть якщо буде затверджена миротворча місія.

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