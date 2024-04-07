Вибори виграв проросійський кандидат Пеллегріні.

Виборці у Словаччині у суботу зміцнили владу дружніх до Росії політичних сил у Центральній Європі, проголосувавши на президентських виборах за Петера Пеллегріні. Останній виступає проти надання військової і фінансової допомоги для України.

Про це повідомляє The New York Times. Зокрема, як засвідчують офіційні дані, за результатами підрахунку 99% голосів, Пеллегріні є переможцем на виборах президента. Він отримав 53% підтримки. Також він є союзником популістського прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Незважаючи на те, що у Словаччині повноваження президента обмежені, ці вибори широкого розглядали як випробування на міцність між політичними таборами з разюче відмінними поглядами відносно Росії.

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Колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, який програв на виборах президента, є твердим прихильником України та критиком Фіцо. Як відомо, останній разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виступає проти надання допомоги Україні.

Пеллегріні, маючи підтримку Фіцо на своєму боці, вже оголосив про перемогу. Він зробив свою заяву після того, як Корчак публічно визнав поразку.

Під час виборчої кампанії Пеллегріні копіював тактику, яку застосовував угорський прем'єр Орбан на виборах у 2022 році, зазначає NYT. Тоді керівна партія хибно стверджувала, що головний опозиційний лідер бажав відправити угорських солдатів на війну проти Росії в Україні. Пеллегріні застосовував такі ж наклепи проти Корчака, називаючи його розпалювачем війни та вказуючи на його наміри відправити словацькі війська в Україну. Тоді Корчак захищався й наполягав, що він не має таких планів. До того ж посада президента у Словаччині не має повноважень для таких дій.

Поразка Корчака на виборах стала великим імпульсом для Фіцо: тепер прем'єр може відстоювати саме свій порядок денний без втручання президента. Це призведе до помітних змін після відходу попередньої президентки Зузани Чапутової, яка є прозахідним лібералом і використовувала свої обмежені повноваження для протидії "дрейфу" Фіцо у бік Росії, пише видання.

Обрання Пеллегріні може призвести до більш конфронтаційного підходу у Словаччині, якого дотримується Угорщина, зазначає NYT.

Вибори у Словаччині - головне про Пеллегріні

6 квітня у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів. Ще станом на вечір дані екзитполів свідчили про те, що ймовірна перемога належить саме Пеллегріні. Політик був чинним спікером Національного парламенту Словаччини та очільником партії HLAS.

Кілька років тому він вже обіймав важливу посаду - очолював уряд як прем'єр-міністр з 15 березня 2018 року до 20 березня 2020. Минулого року він створив коаліцію з партією SMER-SD Роберта Фіцо (критика України та чинного прем'єр-міністра Словаччини). Про те, що саме Пеллегріні казав про Україну - зібрано в матеріалі.

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