Він є соратником чинного премʼєр-міністра країни Роберта Фіцо, який після обрання виступив за припинення допомоги Україні.

6 квітня у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів. За даними екзитполів, після підрахунку 92,8% голосів лідирує Петер Пеллегріні.

Про це повідомляє SME. За члена керівної коаліції, союзника Роберта Фіцо та спікера парламенту Петера Пеллегріні проголосували 55,02% виборців.

Натомість його суперник – прозахідний кандидат, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, який здобув перемогу в першому турі – набрав 44, 97% голосів.

Відео дня

Хто такий Петер Пеллегріні

Петеру Пеллегріні 48 років. З 15 березня 2018 року до 20 березня 2020 року він обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини.

Зараз є спікером Національного парламенту Словаччини та очолює партію HLAS. У 2023 році Пеллегріні створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Що Пеллегріні казав про Україну

Вторгнення РФ в Україну. Петер Пелегріні у лютому 2024 заявив, що після двох років війни "варто було би спробувати створити можливості для дипломатичному рішенні".

"Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було би спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів", – казав він.

Під час дебатів він також закликав до "негайного припинення вогню та початку мирних переговорів" Росії та України.

Допомога Україні. Після того, як на парламентських вибораху Словаччині переміг Роберт Фіцо, новообраний премʼєр виступив за припинення підтримки України зброєю. Своєю чергою Петер Пеллегріні дотримувався дещо іншої позиції:

"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хто замовляє і платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – зазначав він.

У січні 2024 року Пеллегріні заявляв, що влада Словаччини вирішила не розривати приватні військові контракти, які були укладені з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: