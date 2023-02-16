Ціллю новобраний очільник уряду назвав рух до ЄС.

Молдовський парламент обрав новий склад уряду та його очільника. Як повідомляє Newsmaker, прем’єр-міністром став Дорін Речан.

За ухвалення рішення щодо призначення кабміну Речана проголосували 62 депутати керівної партії "Дія і солідарність". Загалом склад парламенту налічує 101-го народного обранця. Опозиція призначення нового уряду не підтримала.

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Новий уряд буде складатися з 10 чоловіків і семи жінок. Варто зауважити, що з 17 посад лише чотири зазнали зміни у порівнянні з попереднім складом кабміну.

Дорін Речан зазначив, що зосередиться на продовежнні проекту "Європейська Молдова 2023". Для цього він визначив три приорітети роботи новоспеченого уряду:

дисципліна і порядок у державних установах;

економічний розвиток;

мир і стабільність.

Окрім цього прем’єр-міністр зауважив, що Молдова досі піддається гібридним атакам. Восени 2022-го року їх була зафіксована велика кількість, однак Кишинів вдало впорався з ними через вдале виконання своєї роботи відповідних інституцій. Однак Речан відзначив, що розслаблятися не варто.

"Ми очікуємо, що інтенсивність зросте ще більше в найближчий період, але у нас також є установи, готові впоратися. Восени були витрачені величезні кошти, раніше вкрадені у громадян Республіки Молдова, щоб вплинути на політичні процеси в Кишиневі та повалити уряд, уникнувши покарання. Вони за допомогою Російської Федерації гібридно атакували Молдову задля відхилення країни від європейської політики. Ці ризики досі зберігаються", - заявив Речан.

Нагадаємо, що попередній склад уряду Молдови пішов у відставку 10 лютого. Невдовзі нові його учасники повинні скласти присягу перед президентом країни Майєю Санду.

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Санду заявила, що Кишинів поки не планує відхилятися від нейтрального статусу.

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