Зараз головна увага Росії приділяється створенню веб-сайтів, які видають себе за законні джерела новин.

Російські ферми тролів, пов’язані з Євгеном Пригожиним, залишаються активними навіть через кілька місяців після того, як лідер найманців загинув в авіакатастрофі, і, ймовірно, продовжуватимуть поширювати дезінформацію, спрямовану на вплив на думку щодо війни в Україні та виборів у США.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на Google Mandiant Intelligence, кілька різних онлайн-кампаній впливу з прихованим або фінансовим зв’язком із Пригожиним були активними протягом 2023 року, і їхня діяльність не припинилася навіть тоді, коли після його смерті в серпні російський уряд ліквідував пропагандистські підрозділи, більш відверто пов’язані з Пригожиним.

Як зазначають аналітики, хоча жодна з таких кампаній не набула значного поширення в Інтернеті, однак триваюча діяльність цих груп вказує, що Росія здатна збільшити свій вплив у міру наближення виборів у США.

Відео дня

За словами дослідників дезінформації та західних офіційних осіб, російська дезінформаційна тактика змінилася з 2016 року. Якщо раніше зусилля були зосереджені в основному на залученні великої аудиторії до вірусного контенту на платформах соціальних медіа, зараз головна увага приділяється створенню веб-сайтів, які видають себе за законні джерела новин. Деякі новіші методи також включають оплату акторам за розміщення фейкових відео, які, наприклад, звинувачують президента України Володимира Зеленського в наркоманії.

Але традиційні соціальні медіа продовжують залишатися центром уваги російських тролів, які прагнуть створювати неавтентичні облікові записи на різних платформах, кажуть експерти. При цьому Google не зміг визначити, хто керував пов’язаними з Пригожиним активами після його смерті.

Російські дезінформаційнеі кампанії

Раніше в українській розвідці повідомили, що Росія готує кампанію з дезінформації українців та дискредитації ЗСУ на фоні спроби нового наступу влітку. Росіяни намагатимуться поширювати фейки про бунти в українській армії, інформаційна ескалація прогнозується на травень-червень.

У січні американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія серед іншого використовує Радбез ООН для проведення власних інформаційних операцій. Зокрема, йдеться про спроби переконати міжнародних партнерів України не надавати їй військову допомогу.

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