РФ прагне посіяти нестабільність та сформувати інформаційні умови для ймовірних майбутніх агресивних дій проти членів НАТО й інших пострадянських держав.

Росія використовує Раду Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій, щоб переконати міжнародних партнерів України не надавати їй військову допомогу.

Як нагадав Інститут вивчення війни, 22 січня Росія скликала засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу у відмові від переговорів, стверджуючи, що Кремль завжди був готовий до діалогу.

За словами Лаврова, РФ зацікавлена виключно в переговорах про відсторонення чинного українського уряду від влади. Таким чином він підтвердив, що Москва все ще офіційно прагне зміни режиму у Києві.

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"Лавров продовжував заперечувати незалежність та суверенітет України, помилково стверджуючи, що український народ не має інтересів у війні проти Росії та що Захід підштовхнув Україну до продовження війни. Глава МЗС Росії порадив Заходу зрозуміти, що "формула миру" президента Володимира Зеленського - це шлях у нікуди. Він також стверджував, що чим швидше Захід реалізує це, тим краще буде і для України, і для Заходу", - зазначають аналітики.

Також під час засідання представник РФ стверджував, що "якщо Україна перестане битися, сотні тисяч українських життів будуть врятовані". В Інституті вивчення війни додали, що Лавров і раніше озвучував подібні меседжі, маючи на увазі, що росіяни можуть окупувати більше території під час війни та що це ще більше послабить переговорну позицію України.

Водночас російський міністр заперечив відповідальність Кремля за побоювання, що РФ може напасти на НАТО в майбутньому, ігноруючи останні тривожні офіційні заяви Москви.

Лавров звинувачував українських військових у проведенні ударів по окупованій Росією території, які Кремль використовував для підтримки своїх виправдань війни.

Очільник МЗС намагався переконувати, нібито "росіяни та українці будуть жити так само, як брати та добрі сусіди" після того, як Росія досягне своїх цілей, які ISW оцінює як капітуляцію України та країн Заходу. Експерти переконані, що РФ прагне посіяти нестабільність та сформувати інформаційні умови для ймовірних майбутніх агресивних дій проти членів НАТО й інших пострадянських держав.

"Імовірно, таким чином Москва просуває ці кремлівські наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю", - вказується у звіті ISW.

Війна в Україні - останні новини

Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину та Францію, дедалі частіше звинувачують одна одну в тому, що вони не надали Україні достатньо зброї, погрожуючи розірвати єдність блоку, оскільки Київ вступає у вирішальну фазу війни.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що нейтральні країни у війні Російської Федерації проти Україні заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі.

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