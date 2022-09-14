Вона подякувала всім і кожному, хто поділяє почуття втрати королівської сім'ї.

Донька королеви Єлизавети II принцеса Анна опублікувала зворушливе прощальне послання своєї матері, яка померла 8 вересня 2022 року.

Текст повідомлення, яке довело багатьох до сліз, судячи з коментарів, розміщений на офіційній сторінці Букінгемського палацу.

Принцеса Анна була разом з матір'ю в замку Балморал у день смерті Єлизавети II.

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"Мені пощастило розділити останні 24 години життя з моєю найдорожчою матір'ю. Це була честь і привілей супроводжувати її в її останній подорожі. Бути свідком любові і поваги, проявлених багатьма в цих подорожах, було і смиренно, і натхненно", - написала донька королеви.

Вона подякувала всім і кожному, хто поділяє почуття втрати королівської сім'ї.

"Я також дуже вдячна за підтримку і розуміння, запропоновані моєму дорогому братові Чарльзу, коли він приймає на себе додаткові обов'язки монарха. Моїй матері, Королеві, дякую", - йдеться в заяві принцеси.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почалася десятиденна жалоба.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбудеться 19 вересня.

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