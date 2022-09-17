Принц Гаррі і його брат принц Вільям будуть серед восьми онуків, які проведуть вечірнє бдіння біля труни покійної королеви.

Принц Гаррі, герцог Сассекський, з'явиться на похоронах своєї бабусі королеви Єлизавети II у військовій формі. Для цього йому надали спеціальний дозвіл.

Про це пише Mirror.

Військову форму Blues and Royals принц Гаррі одягне для бдіння біля труни монарха, влаштованого онуками Її Величності у Вестмінстер-Холі, яке пройде в суботу, 17 вересня, ввечері.

Відео дня

Король Чарльз особисто втрутився в ситуацію, щоб скасувати раніше введену заборону на це для його сина. Принц Гаррі і його брат принц Вільям, а також ще шість онуків королеви, будуть мовчки стояти на 15-хвилинному бдінні поруч з труною Єлизавети II.

Зазначається, що сама королева бажала, щоб обидва сини Чарльза були в цей момент у військовій формі, попри те, що Гаррі більше не є працюючим членом Королівської сім'ї.

"Герцог Сассекський буде носити форму в знак поваги до своєї улюбленої бабусі, а також до королеви і країні, якій він служив десять років. Звичайно, вся сім'я вважає, що це справедливе і правильне рішення", - говорить Королівський джерело.

Водночас представник принца Гаррі раніше заявляв, що герцог Сассекський буде носити костюм на всіх заходах на честь своєї бабусі.

Єлизавета II померла - подробиці смерті королеви Британії

8 вересня у віці 96 років в шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великої Британії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Похорон королеви Великої Британії Єлизавети II відбудеться 19 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: