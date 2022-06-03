Урочиста служба пройшла в соборі святого Павла в Лондоні, яку винуватиця торжества пропустила через погане самопочуття.

У п'ятницю, 3 червня, продовжилося святкування 70-річного ювілею на честь правління королеви Британії Єлизавети II. У Соборі святого Павла в Лондоні пройшла урочиста служба, яку винуватиця торжества пропустила через погане самопочуття. На службі зібралися всі члени королівської сім'ї, до яких приєдналися навіть принц Гаррі і Меган Маркл, які вже два роки не виконують королівські обов'язки.

Герцоги Сассекські прибули під собор на авто. Герцогиня Сассекська була в світлому кремовому пальто і капелюшку в тон, на ногах — класичні туфлі-човники на високих підборах, а Гаррі – у чорному смокінгу з нагородами на жакеті. Пара поводилася стримано, втім, викликала овації у шанувальників неподалік від них. Вони привіталися зі священнослужителем і увійшли в собор, міцно тримаючись за руки.

Слідом за ними приїхала Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Герцогиня Кембриджська одягла лимонне пальто і капелюшок, принц Вільям теж вибрав смокінг.

Сассексам відвели місце в другому ряду поруч з кузинами Гаррі - принцесами Євгенією і Беатріс, яких супроводжували їхні чоловіки.

Принц Чарльз і його дружина Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також принцеса Анна сиділа в першому ряду з іншого боку залу через прохід.

На службі також були присутні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон з дружиною, члени Кабінету Міністрів, представники опозиції. Були запрошені і колишні прем'єр-міністри - Тоні Блер, Гордон Браун, Девід Камерон.

Зазначимо, урочисті святкування з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети II будуть проходити з 2 по 5 червня.

2 червня пройшов традиційний військовий парад в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків.

Також вже відбувся захід, на якому королева символічно засвітила "Дерево дерев", розташоване в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл не представляють монаршу сім'ю Великобританії з початку 2020 року, коли вони відмовилися виконувати королівські обов'язки. Сім'я переїхала жити в США, де виховує маленького сина Арчі і дочку Лілібет.

Через пандемію коронавірусу Меган Маркл 2 роки не прилітала до Британії. Сам принц Гаррі кілька разів бував у Лондоні, щоб потрапити на похорон дідуся принца Філіпа і відкрити пам'ятник матері Діані.

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