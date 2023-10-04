3 жовтня члени нижньої палати Конгресу вперше в американській історії позбулися свого лідера.

Перебування Кевіна МакКарті на посаді спікера Палати представників Америки закінчилося так само, як і почалося: вкрай принизливо.

Як йдеться в матеріалі The Economist, допомога Україні, яка не була включена в Угоду про державне фінансування з метою заспокоїти прихильників жорсткої лінії, викликає найбільше занепокоєння.

Маккарті запропонував формат "послуга за послугу", згідно з яким допомога Києву буде схвалена, якщо демократи допоможуть провести політику щодо зміцнення кордону Америки. Прихильники України в Конгресі, що становлять явну більшість в обох палатах, наполягають на голосуванні, яке гарантувало б фінансування розірваної війною країни на президентських виборах в США в 2024 році.

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Кому випаде це завдання, поки не очевидно. Патрік Макгенрі, республіканець Північної Кароліни, обраний Маккарті, буде виконувати обов'язки спікера та контролюватиме вибори заміни Маккарті. Республіканці планують провести форум кандидатів 10 жовтня і провести голосування наступного дня.

Як йдеться в матеріалі, хаос та інтрига будуть такими ж цікавими, як і будь-який епізод "Західного крила", телевізійної драми, орієнтованої на Вашингтон. Це навряд чи втішить американців, які хочуть, щоб їх уряд залишався відкритим, або українців, які покладаються на американську міць і щедрість для продовження своєї боротьби за виживання.

Відставка Маккарті

3 жовтня 2023 року Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Члени нижньої палати Конгресу вперше в американській історії позбулися свого лідера.

Незважаючи на підтримку 210 з 221 республіканців у Палаті представників, вісім жорстких ліній об'єдналися з 208 демократами, щоб звільнити Маккарті. Незабаром після цього колишній спікер заявив, що не намагатиметься повернути собі титул.

Посол України у Вашингтоні вказала на серйозні наслідки відставки Маккарті. Оксана Маркарова зазначила, що виділення допомоги для України поки що відкладається.

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