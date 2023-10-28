Він анонсував Великий палестинський мітинг у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 28 жовтня, попросив Ізраїль "негайно припинити це божевілля" та "покласти край його атакам" на сектор Гази.

"Ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були націлені на жінок, дітей і невинних цивільних осіб і поглибили поточну гуманітарну кризу. Ізраїль має негайно зупинити це божевілля та припинити свої напади", – написав політик у соцмережі X (раніше Twitter).

При цьому він запросив усіх бажаючих на Великий палестинський мітинг в стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

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Обстріли Гази - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті нічних авіаударів Армії оборони Ізраїлю по Сектору Гази були уражені 150 підземних об'єктів, що належать терористичному угрупованню ХАМАС. Також в результаті ударів було вбито кілька бойовиків.

У ООН також просили Ізраїль припинити обстріли Гази, що отримало різку відповідь Тель-Авіва.

"Ми категорично відкидаємо мерзенний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір знищити ХАМАС точно так само, як світ вчинив із нацистами та ІДІЛ", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

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