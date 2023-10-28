Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан після прийняття резолюції заявив, що ООН втратила свою легітимність і вирішила за краще підтримати "нацистських терористів".

Ізраїль відкидає заклик до припинення вогню в Газі, схвалений Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, а глава МЗС країни назвав це рішення "мерзенним".

"Ми категорично відкидаємо мерзенний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір знищити ХАМАС точно так само, як світ вчинив із нацистами та ІДІЛ", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан після ухвалення резолюції заявив, що ООН втратила свою легітимність і вирішила за краще підтримати "нацистських терористів".

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"Сьогоднішній день увійде в історію як ганебний. Ми всі стали свідками того, що ООН більше не має ні краплі легітимності та значущості. Сьогодні було доведено, що ООН не зобов'язана боротися зі злодіяннями, а заохочує їх! Інакше неможливо зрозуміти безумство прийняття резолюції, у якій ХАМАС навіть не фігурує...", - сказав Ердан.

"Більшість міжнародного співтовариства показало, що воно вважає за краще підтримувати захист нацистських терористів, а не підтримувати законослухняну державу Ізраїль в захисті свого цивільного населення", - додав він, назвавши ООН "гнилим і жалюгідним організмом".

Війна в Ізраїлі 2023 - резолюція ООН

Як повідомляв УНІАН, Генеральна Асамблея ООН проголосувала в п'ятницю за резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. Усього "за" резолюцію проголосували 120 країн, "проти" - 14 країн, включаючи США та Ізраїль. Ще 45 країн "утрималися" при голосуванні, серед яких - Україна.

При цьому, Генасамблея ООН не прийняла поправку Канади, у якій засуджуються дії ХАМАС.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в Раді Безпеки ООН заявив, що "палестинський народ піддається окупації протягом 56 років". У відповідь постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан зажадав відставки генсека.

Нагадаємо, 7 жовтня в результаті нападу ХАМАСу на Ізраїль терористи вбили понад 1400 людей, переважно мирних жителів, а також захопили близько 200 заручників, яких вивезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль почав операцію "залізні мечі" і завдає повітряних ударів по Сектору Газа. Також Єрусалим готується до наземної операцію, мета якої - остаточне знищення угруповання ХАМАС.

Президент США Джо Байден підтримав Ізраїль у його боротьбі з бойовиками ХАМАС, але розмежував терористів і палестинський народ, закликавши захищати мирних жителів в Газі.

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