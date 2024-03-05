За його словами, один з учасників під'єднався через Wi-Fi готелю, або мобільну мережу.

Витік розмови німецьких офіцерів про ймовірний удар по Кримському мосту ракетами Taurus стався через "небезпечне підключення". Один із учасників дзвінка скористався мобільною мережею або Wi-Fi готелю.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів, інформує BILD. Він наголосив, що системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався саме внаслідок приватної помилки.

"Не всі учасники дотримувалися процедури безпечного підключення. За наявними даними, стався витік даних учасника в Сінгапурі", - сказав Пісторіус.

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За словами німецького міністра, один з офіцерів підключився до секретної розмови Бундесверу через "відкрите з'єднання". Відомо, що у Сінгапурі 19 лютого перебував бригадний генерал Франк Грефе для відвідування авіаційної виставки.

Злив розмови німецьких офіцерів

В опублікованій російською пропагандою телефонній розмові командувач ВПС Інго Герхарц та бригадний генерал Франк Грефе розмовляли із двома іншими офіцерами Бундесверу. Для дзвінка використовувалася не зашифрована лінія, а програмне забезпечення відеоконференцій Webex. Тривалість запису - 38 хвилин.

Служба військової контррозвідки Німеччини проводить розслідування. Міністр ініціював попереднє дисциплінарне розслідування щодо учасників розмови.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав публікацію цієї розмови російською гібридною атакою, проведеною для того, щоб "підірвати рішучість" союзників. Він доручив розслідувати інцидент.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що німців "не денацифікували до кінця".

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